Amerikaanse acteur Alan Arkin is overleden, won Oscar voor zijn rol in "Little miss sunshine"

De drie zonen van Alan Arkin hebben gemeld dat hun vader op 89-jarige leeftijd overleden is. Arkin vertolkte rollen in meer dan honderd films en series. Voor zijn rol in zijn eerste film "The Russians are coming, the Russians are coming" werd hij in 1966 onmiddellijk genomineerd voor de Oscar voor beste acteur.

Veertig jaar later werd hij opnieuw genomineerd voor de prestigieuze onderscheiding voor zijn rol in "Argo". In 2007 kreeg hij de Oscar voor beste bijrol voor zijn rol in "Little miss sunshine".

Arkin vertolkte in 2018 en 2019 aan de zijde van Michael Douglas een van de hoofdrollen in de Netflix-serie "The Kominsky method".