Belgisch Kampioenschap Cyclocross komt in 2025 naar Heusden-Zolder

In 2025 organiseren de gemeente Heusden-Zolder en het bedrijf Golazo het Belgisch Kampioenschap Cyclocross. Het is dan 32 jaar geleden dat het BK Cyclocross nog eens in Limburg plaatsvindt. De laatste keer was in 1993 in de gemeente Houthalen. Het Belgisch Kampioenschap wordt gereden op 11 en 12 januari op en rond het circuit van Zolder.