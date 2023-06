Bierbrouwer Cristal Alken gaat nauwer samenwerken met lokale boeren: binnenkort 2 op 5 biertjes gemaakt met Belgische ingrediënten

"In de eerste plaats zetten we bij Cristal steeds vaker in op de korte keten", vertelt meesterbrouwer bij Cristal, Ellen Mertens. Zij test de verschillende hoppen en gerstsoorten alvorens ze gebruikt worden om het bier mee te brouwen. "Een groot deel van onze ingrediënten komen van lokale boeren. Zo komt een deel van de gerst die we verwerken in ons bier van een boer uit Riemst. De hop gaan we zelfs zelf bij de landbouwer ophalen. Daardoor sparen we ook uit op verpakkingen, wat een pak ecologischer is."