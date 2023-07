Bijzondere tentoonstelling geopend in het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist met planten en dieren in legoblokjes

Vanaf morgen tot en met 11 november loopt in het Zwin Natuurpark een opvallende tentoonstelling met meer dan dertig constructies in legoblokjes die planten en dieren voorstellen die je ook in het natuurpark kan terugvinden.

Bij elke plant en ieder dier hoort ook een geheim, zegt Ina De Wasch van het Zwin Natuurpark. "Dat is dan een bijzonder weetje dat maar heel weinig mensen weten. Een vos bijvoorbeeld staat bekend als een alleseter, maar wist je dat hij geen mollen of kikkers lust. Een ander geheim, van de kluut, is dat hij zijn jongen beschermt door te doen alsof hij gewond is wanneer er een roofdier in de buurt komt. Hij laat zijn vleugels hangen en begint te manken om het roofdier af te leiden en te voorkomen dat het de jonge dieren aanvalt. In de tentoonstelling is dat weetje grappig weergegeven: naast onze gewonde kluut is er ook een ambulance in lego."