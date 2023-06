Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro mag 8 jaar lang niet aan verkiezingen deelnemen

Door de uitspraak van de electorale rechtbank kan Bolsonaro (68) wellicht een kruis maken over zijn plannen om zich in 2026 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Hij kan wel nog in beroep gaan bij het Hooggerechtshof, wat hij naar eigen zeggen ook van plan is.



Bolsonaro blijft erbij dat hij onschuldig is en heeft het over een "mes in de rug". Hij verzekerde zijn aanhangers dat hij zijn werk zal voortzetten. "Dit is niet het einde van politiek rechts in Brazilië", voegde hij eraan toe.