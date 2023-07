Brussel Mobiliteit vraagt vergunning aan voor heraanleg Meiserplein in Schaarbeek: rotonde verdwijnt

Het Meiserplein in Schaarbeek is een van de zwarte verkeerspunten in het Gewest. "Meiser is vandaag een inefficiënte, gevaarlijke en onleefbare rotonde," zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). Dat het Gewest van de opstelling met één rotonde af wil, raakte twee maanden geleden al bekend. Nu heeft Brussel Mobiliteit ook de concrete plannen ingediend voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.



In plaats van de rotonde komen er twee aparte kruispunten op het Meiserplein: één om het verkeer op de as Reyers- en Wahislaan af te wikkelen, en een tweede kruispunt om de verkeersstromen vanaf de Cambierstraat, de Rogierlaan, de Leuvensesteenweg en de Plaskylaan te beheren.



Daarnaast wordt het tracé van de tramlijnen licht aangepast, zodat de tramsporen het plein niet meer diagonaal oversteken. Voetgangers en fietsers zullen volgens de plannen meer ruimte krijgen en de oversteekplaatsen worden veiliger gemaakt. Door de nieuwe configuratie zou er heel wat ruimte vrijkomen voor meer groen. Brussel Mobiliteit wil er in totaal een honderdtal nieuwe bomen planten. Een vijfde van het plein zal onthard worden.