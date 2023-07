Nieuw centrumbusje voor Brugge want minder bussen van de Lijn rijden door het centrum 

Het is voor de stad wel een duur busje, het kost de stad 800.000 euro per jaar. "We mogen geen vergoeding aan de reizigers vragen. De Lijn heeft het alleenrecht op de organisatie van openbaar vervoer.”



De shuttle is niet de enige meerkost als gevolg van het nieuwe busplan. Het stadsbestuur bereikte een akkoord met De Lijn om een bijkomende lijn in te leggen naar Zeebrugge, via Lissewege en Zwankendamme. Daarvoor betaalt de stad elk jaar nog eens 150.000 euro.