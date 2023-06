23 jaar na iconische foto wordt Elián Gonzàlez parlementslid in Cuba

In 2000 ging een foto van Elián González, toen 6 jaar, de wereld rond. Een fotograaf kon vastleggen hoe FBI-agenten, tot de tanden gewapend, de Cubaanse jongen oppakten in het huis van zijn oom in Miami. De arrestatie was het einde van een lange voogdijstrijd, maar werd hét symbool voor de oplopende spanningen tussen buurlanden VS en Cuba. Nu, 23 jaar later, staat Gonzalez is hij parlementslid in zijn thuisland Cuba.