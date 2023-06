Poolse vrouw en 7-jarige zoon overleden na val uit ferry op Baltische Zee, Zweedse politie opent moordonderzoek

De ferry van de maatschappij Stena Line was onderweg van Karlskrona in Zweden naar de Poolse havenstad Gdynia. Halfweg zou de 7-jarige jongen uit de ferry gevallen zijn. Volgens de Zweedse autoriteiten maakte hij een val van zo'n 20 meter. De moeder zou daarop achter haar zoon zijn gesprongen in een poging om hem te redden.

Moeder en zoon werden door een helikopter uit de Baltische Zee gehaald en naar een ziekenhuis in Zweden gebracht, maar zijn daar overleden. De Poolse politie heeft hun dood bevestigd.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De Zweedse politie is er in elk geval niet zeker van dat het om een ongeluk gaat, want ze is met een moordonderzoek begonnen. Ze voegt er wel aan toe dat er nog geen verdachte geïdentificeerd is. "Het doel van het onderzoek is om uit te klaren wat er precies gebeurd is", zei de Zweedse openbaar aanklager Stina Brindmark.

De Zweedse politie heeft ook via Poolse media Poolse passagiers van de ferry die de feiten eventueel zagen gebeuren, opgeroepen om te getuigen.

Een woordvoerder van Stena Line laat weten dat de ferrymaatschappij meewerkt met de politie en andere autoriteiten die de zaak onderzoeken. "Op dit moment hebben we geen aanwijzingen dat dit het gevolg is van een gebrek aan de ferry", klinkt het.