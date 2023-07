Een vrijgevochten vrouw met zomerse schilderijen: Mu.ZEE in Oostende brengt hulde aan Anna Boch

Stefan Huygebaert: “Er is dat zeer fameus verhaal dat incontournable is, wanneer je het over Anna Boch hebt. Zij is de enige die ooit een schilderij heeft gekocht toen Vincent van Gogh nog leefde.” Boch kocht “De rode wijngaard in Montmajour”. Dat werk is niet te zien in Oostende; het zit onbereikbaar in een Russisch museum. Vanuit het Musée d’Orsay in Parijs is wel een ander doek van Van Gogh overgekomen: een portret van Eugène Boch, broer van Anna en eveneens schilder, tegen een sterrenhemel.