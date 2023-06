Europese leiders na uren debat uiteen zonder migratieakkoord

De premiers van die twee landen, Viktor Orban en Mateusz Morawiecki, grepen het debat aan om hun onvrede te uiten over het politieke akkoord dat begin juni op ministerieel niveau gesloten werd. Toen werden afspraken gemaakt over een nieuwe, versnelde asielprocedure aan de buitengrenzen en de verplichting voor alle lidstaten om een minimumaantal asielzoekers op te nemen, of te betalen voor elke persoon die ze weigeren. Dat akkoord, waarover wel nog moet worden onderhandeld met het Europees Parlement, werd bij gekwalificeerde meerderheid goedgekeurd, tegen de zin van Hongarije en Polen in.

Orban en Morawiecki betoogden donderdagavond dat de 27 EU-landen over hun gemeenschappelijk migratiebeleid in consensus moeten beslissen. Vooral Orban voerde daarbij de forcing. Ondanks verwoede pogingen van verschillende andere leiders die per se een door alle lidstaten gedeelde verklaring wilden, gingen de Hongaar en de Pool niet overstag. Vrijdag, op de tweede dag van de Europese top, wordt een nieuwe poging gewaagd om Orban en Morawiecki akkoord te laten gaan met een gemeenschappelijke tekst. Maar verschillende diplomaten toonden zich in de wandelgangen sceptisch over de kans op slagen.

Belgisch premier Alexander De Croo zei bij het buitengaan te hopen dat het hele migratie- en asielpact niet in gevaar is gebracht. Wel was hij opgetogen met de "opmerkelijk constructieve rol" van de Italiaanse premier Giorgia Meloni, die haar collega's op het belang wees van een gedeelde verklaring. Zij haalde begin deze maand al haar slag binnen en wil in eigen land een Europees migratiebeleid kunnen verdedigen waarvan de grote lijnen breed gedragen worden - ook door haar ideologische medestanders in Oost-Europa.

De leiders praatten gisterenavond ook nog over de Europees-Chinese relaties. Vandaag staat economie bovenaan hun agenda, en ook in dat gesprek zal China ter sprake komen.