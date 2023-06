Frankrijk stuurt auto-vignet voor reizigers uit Putte naar Hoer

Op sociale media waarschuwt David uit Putte de andere inwoners van zijn gemeente die een Frans milieuvignet voor hun auto willen aanvragen. Hij heeft ontdekt dat de officiële Franse site voor zulke aanvragen zijn gemeente Putte iets te ijverig vertaalt naar Hoer. "Neen het is echt geen grap", zegt David aan radio2. "En ik heb ook geen vertaalfunctie van Google ingeschakeld in mijn browser." Andere mensen uit de gemeente reageren op Facebook met screenshots dat ze hetzelfde hebben meegemaakt.

"Over twee weken vertrekken we op reis en met al die nieuwe regels wilde ik zeker een milieuvignet aanvragen voor mijn auto. Ik woon in 2580 Putte, maar de site veranderde dat dus vanzelf in Hoer", aldus Putteaar David.