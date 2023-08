Goedkoper naar een pretpark? Betaal nooit de volle pot, profiteer van kortingen en aanbiedingen

Je vindt overal wel aanbiedingen om goedkoper naar een pretpark te gaan. Sommige supermarkten houden spaaracties voor pretparktickets met korting. Ook energieleveranciers of verzekeraars hebben soms mooie pretparkaanbiedingen voor hun klanten. En je kan uiteraard ook kortingen scoren op bepaalde websites.

Let daarbij altijd op de voorwaarden. Soms kan je het ticket maar in een bepaalde periode of op een bepaalde dag gebruiken. Of de korting geldt pas als je verschillende tickets koopt. En let altijd op dat je uiteindelijk toch niet te veel betaalt, door enthousiast te bieden op veiligsites bijvoorbeeld. Of door in de supermarkt veel te veel onnodige producten te kopen om je spaarkaart vol te krijgen.