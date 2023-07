Geen nieuwe deskundige aangesteld in onderzoek gescheurde woningen in Heers

Er zal geen nieuwe deskundige worden aangesteld om de gescheurde huizen in Heers verder te onderzoeken. Dat heeft de rechtbank in Tongeren beslist. De inwoners van de gescheurde huizen in Rukkelingen-Loon hadden daarom gevraagd omdat ze geen feedback kregen van de huidige deskundige. Volgens de inwoners is de nabijgelegen waterwinning in Bovelingen de oorzaak van de barsten. De advocaten van de bewoners bekijken nog of ze in beroep gaan.