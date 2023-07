Folkfestival Gooikoorts maakt doorstart na drie jaar afwezigheid door corona

Na een coronapauze van drie jaar is er dit weekend opnieuw Gooikoorts in Gooik. Op de affiche staan twee grote namen: Laïs, maar ook de oerfolkgroep The Oyster Band. "Het concept is wat veranderd. We willen de folkmuziek een beetje meer opentrekken. Vroeger was het vooral traditionele muziek, maar het is nu meer dan dat", legt organisator Anneleen van Nijlen uit.