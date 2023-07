Handelaars van Humbeek vrezen economische impact van kapotte brug: "Zonder brug zitten we in een doodlopende straat"

De brug in Humbeek is na de botsing zo zwaar beschadigd dat de buurtbewoners vrezen dat de herstellingswerken langer dan een jaar kunnen duren. Zaakvoerster Leen Swillens van bakkerij- en geschenkwinkel In-Side Out is erdoor aangeslagen. In de 10 jaar dat ze de zaak uitbaat in Humbeek is de brug nu voor de derde keer gesloten: “We zitten plots weer in een doodlopende straat. Dat is voor ons een ramp", zegt ze.