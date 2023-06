Hoevenschooltje in Overpelt sluit na 66 jaar de deuren

"We hebben veel verdriet gehad over de sluiting van het Hoevenschooltje in Overpelt", zegt Heidi Weckx, die 25 jaar lang juf geweest is in de kleine wijkschool. "We gaan het enorm missen, want het is hier altijd erg gezellig geweest. De ouders hebben ons altijd heel goed bijgestaan en geholpen als er iets georganiseerd werd. Onze buurman was ook fantastisch, hij zorgde mee voor de diertjes die we een tijd lang hadden."