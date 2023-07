Hogeschool PXL start volgend academiejaar met postgraduaat arbeidsverpleegkundige

De lessen zullen een combinatie worden van onder andere hoor- en werkcolleges, practica en bedrijfsbezoeken. De nieuwe opleiding moet hun de kennis geven om meer bevoegdheden te kunnen krijgen. “In de praktijk lopen we tegen de limieten aan door een strikte afbakening van welke medische handelingen verpleegkundigen wel of niet mogen uitvoeren. Door alle verpleegkundigen op termijn dit postgraduaat te laten volgen, kunnen we hen meer verantwoordelijkheden geven in het kabinet”, zegt Schrijvers.