Illegale slachtvloer ontdekt in leegstaand huis in Tisselt: 12 karkassen gevonden, 1 schaap leefde nog

De politie heeft een illegale slachtvloer opgedoekt in een leegstaand huis in Tisselt bij Willebroek. De agenten troffen 12 karkassen en een levend schaap aan. Negen mensen die op het moment van de inval in het pand aanwezig waren, zijn geïdentificeerd en zullen verhoord worden. Het levende schaap is ondergebracht bij een zorgboerderij.