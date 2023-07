In Stekene zijn 10 leden van een jongerenbende geïdentificeerd

In Stekene was er al een tijd overlast in de buurt van de sportzone. De politie was in de buurt van de sportzone al extra waakzaam en heeft nu negen minderjarigen en één meerderjarige persoon opgepakt. Twee van hen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Vier jongeren werden voorgeleid voor de procureur des konings. Vijf andere moeten langsgaan bij criminologen van het jeugdparket voor een waarschuwingsgesprek.