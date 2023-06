Directeur stad Geel aangesteld als intendant bij De Warande in Turnhout

"Met de dagelijkse werking ga ik me niet moeien", zegt François Mylle. "Ik heb de vraag gekregen van de Vlaamse regering om een beheersstructuur te zoeken, die de Warande klaar kan maken voor de toekomst. Dit is een dossier waar al jaren op gekauwd wordt, we starten dus niet van nul. Het lijkt me een mooie uitdaging. Het is uitzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn en welk draagvlak er is."