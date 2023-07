Kunstenfestival Watou 23 verkent vogelgeluiden maar ook artificiële intelligentie

Schut verwerkte zijn ervaring in het geluidskunstwerk “Lost sound”, door allerlei waarnemingen die via satellietdata beschikbaar zijn, te laten horen. En te laten zien en voelen, want je ziet de speakers trillen; ze zijn bedekt met aarde, bladeren of water uit Watou.

Schut wijst er eentje aan: “De aarde ademt in een frequentie van 15-20 Hertz in Watou; daarmee verbinden we het lokale en de hele wereld. De aarde is een levend organisme, ze spreekt met een stem, die we te lang niet hebben gehoord, omdat we zelf zulke luidruchtige dieren zijn.”