Leerkracht uit Ninove tegen wie een tuchtonderzoek liep, staat vanaf september weer voltijds voor de klas

De afgelopen periode liep een tuchtonderzoek naar een leerkracht uit de GO! Middenschool in Ninove. Er was sprake van grensoverschrijdend gedrag tegenover leerlingen met autismespectrumstoornis. In afwachting van het onderzoek werd de leerkracht tijdelijk geschorst. Na het onderzoek is beslist om geen tuchtmaatregel op te leggen. De schorsing is nu dus ingetrokken.