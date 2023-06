Volg hier dag 2 van Rock Werchter: The Haunted Youth draagt show op aan overleden vriendin, Berre charmeert bij debuut

De jonge fans blijken Berre's teksten trouwens bijzonder goed te kennen. Zeker "Better off alone", "Thrill of it all" en slotnummer "Say my name" worden luidkeels meegezongen. Dat gebeurt ook bij de cover waarmee de bal aan het rollen is gegaan voor Berre op TikTok: "Lost without you", van Freya Ridings. Wat een respons van het publiek.

Berre heeft niet alleen de stem maar ook de flair om het ver te schoppen. In zijn nieuwe nummers toont hij dat hij niet enkel meeslepende ballades aankan, maar ook meer poppy nummers. Wat geniet hij van alles wat hem nu overkomt. "Dit was crazy. Ik mag niet langer spelen want dan gaat Werchter ons haten en ons niet meer terugvragen", besluit hij met een stralende glimlach, voor hij nog een foto maakt met de aanwezigen en het podium af zweeft.