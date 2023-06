Geen bussen of trams in regio Parijs en inzet gepantserde wagens: Frankrijk neemt maatregelen tegen relschoppers

In Parijs gaat men in op de vraag van Darmanin. Ile-de-France Mobilités (IDFM), de autoriteit die verantwoordelijk is voor de organisatie van het vervoer in de hoofdstedelijke regio, heeft beslist dat er vanaf 21 uur vanavond geen trams of bussen meer zullen rijden in de regio. De maatregel is genomen "voor de veiligheid van het personeel en de reizigers", klinkt het.