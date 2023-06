Mali dreigt in nog grotere chaos te verzanden nu VN punt zet achter vredesmissie

Mali heeft verschillende redenen waarom het de VN-militairen liever ziet vertrekken dan blijven. Ten eerste wilde de junta dat de VN actief zou meewerken aan terreurbestrijding. De junta wil een hardere aanpak van het jihadisme, maar de VN moet zich aan het strikte mandaat van de vredesmissie houden. Dat veroorzaakte onenigheid tussen de VN en de militaire regering in Mali.



In 2021 richtte de junta zich dan maar tot het Russische Wagner-huurlingenleger, dat zoals intussen algemeen bekend is weinig tot geen regels heeft. Hoeveel Wagner-huurlingen in Mali actief zijn, is niet helemaal duidelijk. Volgens sommige bronnen zouden het er meer dan duizend zijn. Daarnaast kocht de militaire regering ook wapens aan bij Rusland, Iran en Turkije.

Een tweede reden waarom Mali van de VN-missie af wil, is omdat een belangrijke taak van die missie het toezicht op de mensenrechten was. Een VN-rapport over een antiterreuroperatie in het dorp Moura was wellicht de druppel voor de junta. Volgens het rapport werden minstens vijfhonderd mensen gedood, onder hen ook onschuldige burgers. Aan die antiterreuroperatie van het leger zouden ook leden van Wagner hebben deelgenomen. "Als de vredesmissie weg is, zal ook dat wakend oog op de naleving van de mensenrechten verdwenen zijn", stelt VRT NWS-journalist en Afrikakenner Stijn Vercruysse vast.