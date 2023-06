Melding van wolf in Ninove: "kan ook gaan om een wolfshond"

Op de Tabakslaan in Appelterre, een deelgemeente van Ninove zou donderdagochtend een wolf gezien zijn. Het Meldpunt Welkom Wolf kreeg een melding binnen. Daar vinden ze het een geloofwaardige melding. "Die mensen zijn gespecialiseerd om in te schatten in hoeverre een melding betrouwbaar is. Ze krijgen veel meldingen binnen. Deze keer gaat het volgens het meldpunt om een melding die zeker het onderzoeken waard is", zegt Wouter Mertens van Natuurpunt.

Ondanks de betrouwbare melding is het niet duidelijk of het om een wolf of een wolfshond gaat. De twee soorten lijken goed op elkaar en zijn zelfs voor geoefende natuurkijkers moeilijk om uit elkaar te houden. "Een wolf is steviger gebouwd, heeft een rechte rug en zware poten. Daarnaast is de kop ook een stuk groter. Tussen de oren van een wolf past een volwassen mannenhand, bij een hond staan die oren veel dichter bij elkaar. Een wolf is ook meestal wit rond de mond en het kaakbeen, niet elke wolfshond heeft dat", vertelt Mertens.