"Strafste stunt uit de filmgeschiedenis": Tom Cruise rijdt zélf op motor het ravijn in voor"Mission: impossible"

Streven naar perfectie is nefast voor de authenticiteit. Daarom geen digitale correcties in "Mission: impossible - Dead reckoning". Die waren niet nodig, Tom Cruise doet toch alles zelf. En dat is precies wat de beleving zo intens maakt. Alles wat je ziet is echt. What you see is what you get. Het resultaat is adembenemend. Als kijker vlieg je werkelijk samen met Cruise het ravijn in.