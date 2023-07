N70 in Melsele na 2,5 jaar weer open: "Eindelijk weer aan de deur parkeren"

In Melsele bij Beveren, is de N70 feestelijk geopend met een optocht. De N70, ook wel bekend als de Grote Baan, lag 2,5 jaar open door werken. Vanaf de Essendreef tot aan het kruispunt van de Burggravenstraat met de Snoeckstraat werd de verbindingsweg volledig heraangelegd. De nieuwe weg is een stuk efficiënter en veiliger voor de weggebruikers.

Ook heel wat buurtbewoners waren bij de opening. Femke woont aan de N70 en is tevreden: "Ik ben heel blij dat ik nu weer voor de deur kan parkeren. Ik heb de nieuwe baan nog niet gebruikt, maar het resultaat ziet er goed uit", zegt ze.