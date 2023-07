Heist-op-den-Berg komt met ambitieuze zomerplannen: Vredesplein omgetoverd tot een grote zandbak

Sinds de coronapandemie had Heist-op-den-Berg geen echt zomerprogramma meer in juli, maar daar komt nu verandering in. "Vroeger hadden we Heist Bruist en Heist zomert. We vinden dat onze burgers een alternatief verdienen, en vooral in de maand juli. Daarom organiseren we van 14 tot en met 23 juli Café Congé", vertelt schepen van Evenementen Katleen Vantyghem (N-VA).