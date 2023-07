Deze zomer op zoek naar verkoeling in Mechelen? Recreatiedomein De Nekker opent nieuwe waterspeeltuin

De nieuwe attracties zijn zeer uiteenlopend en zullen dan ook verschillende leeftijdscategorieën aanspreken. Maar daar blijft het niet bij in de Nekker volgens Mireille Colson, gedeputeerde voor recreatie- en groendomeinen. "Er zijn verschillende speeltuintjes die aan vernieuwing toe zijn, vooral die voor de allerjongsten. Daar beginnen we dan ook eerst. Ook het sporthotel is toe aan een make-over. We bekijken momenteel of het beter is om te renoveren of voor een volledige nieuwbouw te gaan."