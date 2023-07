Een week na de Wagneropstand: is Poetin nog zo onaantastbaar als voorheen?

"De opstand is dan wel gestopt, maar Poetin komt hier niet goed uit," zegt Trio. "Er is een precedent geschapen. Blijkbaar is het niet moeilijk om de controle over te nemen over belangrijke militaire sites en met een colonne op te rukken naar Moskou. Terwijl Rusland er niet in slaagt om in Oekraïne echte overwinningen binnen te halen, is het niet ondenkbaar dat de frustratie toeneemt onder bepaalde militairen of militaire leiders, en ook anderen zich tegen de legertop of Poetin keren."