Greenpeace houdt in Hasselt betoging in miniatuur voor Europese natuurherstelwet

"We staan hier op de Grote Markt in Hasselt. Er is hier heel veel beton, verharding en weinig natuur. Voor de leefbaarheid van steden is het belangrijk dat er veel natuur aanwezig is. In Limburg verdwijnt de natuur bovendien het snelst." Dat staat in een rapport dat Bos+ en Greenpeace gisteren publiceerden. Het aandeel bosoppervlakte in Limburg bedraagt 20 procent. In West-Vlaanderen bedraagt dat 3 procent. In het Westen van Vlaanderen komt er relatief gezien meer bos bij dan in het Oosten van Vlaanderen.