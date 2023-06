Op reis naar Frankrijk en bezorgd over mogelijke rellen? "Voor de meeste toeristen is er geen probleem, maar wees voorzichtig"

VRT NWS-journalist Steven Decraene is op dit moment in Frankrijk en benadrukt dat het in het grootste deel van het land rustig is. "Voor de meeste mensen die op reis naar Frankrijk gaan is er dus geen probleem, ook niet in de grote steden." Eventuele relschoppers hebben het ook helemaal niet gemunt op toeristen, verzekert Decraene. "Ze viseren vooral symbolen van de Franse staat, zoals politiecommissariaten en stadhuizen."