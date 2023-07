Meer dan dubbel zoveel palingen in Leopoldkanaal tussen Zeebrugge en Sint-Laureins

"Het aantal palingen is ook effectief gestegen sinds 2014, verviervoudigd zelfs." In 2014 zaten er zo'n 222 palingen in het kanaal. De voorbije jaren waren dat er 567 en 442. "Dat is goed nieuws, want de paling is al lang bedreigd. Vroeger was dat ook door waterverontreiniging, dat is nu beter, maar de rivieren zijn op veel plekken nog onderbroken door sluizen."