Parking aan sporthal De Dulpop in Kruibeke wordt groene sportweide

"Op de gemeenteraad is beslist om de parking aan sporthal De Dulpop te ontharden: er wordt een groot open veld van gemaakt waar je perfect buitensporten zal kunnen beoefenen", vertelt schepen van Patrimonium Dimitri Van Laere van Kruibeke (N-VA) (foto). "We gaan een nieuwe parking aanleggen dichter bij het dorp. Een vergroende, moderne parking. En van de oude parking recupereren we een stuk als ondergrond voor een nieuw skatepark."