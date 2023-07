Petitie met al bijna 700 handtekeningen voor behoud wijkschool De Koornbloem in Torhout

Scholengroep Sint-Rembert wil de drie afdelingen van het basisonderwijs uit het centrum sluiten en samenbrengen in een nieuwbouw in de Ernest Claeslaan. De Scholengroep is van plan om in het najaar de aanvraag in te dienen bij de overheid. Als de plannen goedgekeurd worden, zal het nieuwe schoolgebouw klaar zijn in 2029. Maar er rijst nu al heel wat protest tegen de nieuwbouw. Of eigenlijk niet zozeer tegen de nieuwbouw op zich, maar wel tegen het verdwijnen van wijkschool De Koornbloem in 't Rozeveld. “De school is het kloppend hart van onze wijk”, zegt Lisa Hemeryck, de mama van een kleuter daar. “Het is een belangrijke ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen, die niet mag verdwijnen." Lisa startte met een petitie en verzamelde al bijna 700 handtekeningen.