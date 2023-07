Politie onderzoekt pesterijen met fysiek geweld tegen 15-jarige leerlinge op school in Lokeren

De politie is samen met het jeugdparket een onderzoek gestart naar het incident, maar wil om privacyredenen weinig kwijt over de precieze aanklacht. De leerlinge in kwestie werd volgens Het Laatste Nieuws overgebracht naar het ziekenhuis. Maar of dat klopt en of dat het gevolg is van de pesterijen, kunnen de politie en de school niet bevestigen.

Volgens de directeur heeft de school gepast gereageerd om de leerlinge te beschermen. "Naast onze preventieve acties tegen pesten, zijn er ook gesprekken geweest met de leerlinge, de ouders en het CLB. We hebben ook correct en adequaat gereageerd tegenover de pesters. Van de vijf pestende leerlingen, hebben we er drie van school gestuurd." Het parket laat weten dat de drie leerlingen ook al verhoord werden.