Politieman krijgt tot 2 jaar cel met uitstel voor verkrachten van tinderdate hoewel parket vrijspraak vroeg

In Antwerpen is een politieman veroordeeld tot 2 jaar met uitstel voor verkrachting. Het gaat om een 33-jarige man uit Merksem. In oktober 2021 had hij thuis een vrouw uitgenodigd, die hij had leren kennen via de dating-app Tinder. Vooraf hadden ze al berichten naar elkaar gestuurd. Daarin werd geflirt en over seks gesproken. Daarbij werd ook gezinspeeld op handelingen waarbij de man een dominante rol zou spelen. De vrouw had ook al wel aangegeven, dat ze gewoon een gezellige avond wilde zonder seks.