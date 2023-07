Professor aan de KULAK in Kortrijk verliest ingevulde examens nadat hij bestolen wordt op trein

De gestolen examens komen erg ongelegen, net voor de proclamatie. "We kunnen moeilijk wachten tot die dader eventueel gevat wordt of de examens terug opduiken", zegt rector Piet Desmet van de KULAK. "Maar we hebben het reglement geraadpleegd en gezien het om een geval van overmacht gaat en de studenten eerder dit jaar een grote opdracht hebben gekregen voor dat vak, laten we hen de keuze. Ze mogen het examen gewoon overdoen of kiezen om punten te krijgen op basis van die eerdere taak."