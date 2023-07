Antwerpse school maakt Marco Polo-reus voor de Borgerhoutse Reuzenstoet: "Kleurrijk en een groot hart"

De naam van de reus verwijst naar de naam van de school, maar ook naar de achtergrond van de leerlingen. "Marco Polo was een jongen van 17 jaar die een heel verre reis heeft gemaakt. Wij hebben hier allemaal jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd die ook een verre reis hebben gemaakt. Ze zijn aangekomen in België en kennen de taal en het land niet. We proberen hun zoveel als mogelijk mee te geven om een goede start te maken in België", vertelt Marieke Genard, leerkracht van de school.