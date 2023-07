Royals op zondag - Sotheby's veilt Diana's "schapentrui" en Harry en Meghan zijn hun vaste Britse uitvalsbasis kwijt 

Diana haalde de trui bij het breilabel Warm & Wonderful, het bedrijfje van Sally Muir en Joanna Osborne. "Tot onze verbazing zagen we lady Diana Spencer plots de sweater dragen op de voorpagina van de zondagse kranten. We blijven haar eeuwig dankbaar", reageren Muir en Osborne.



Zij vonden in maart de trui terug in een doos op zolder toen ze zochten naar een oud patroon. Hoe belandde die in godsnaam daar?



Het origineel moest hersteld worden. Enkele weken nadat Diana de sweater had gedragen, stuurde Buckingham Palace een verzoek: of Muir en Osborne de trui wilden herstellen of een nieuwe wilden breien. Diana had de trui beschadigd, er zat een gaatje onderaan een van de mouwen. Muir en Osborne zorgden voor een gloednieuw exemplaar en hielden de kapotte versie.