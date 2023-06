Amerikaanse bewakingsagent vrijgesproken van nalatigheid tijdens Parkland-schietpartij waarbij 17 mensen stierven

Wat is de beruchte "Parkland shooting"?

Op 14 februari 2018 trok de 19-jarige Nikolas Cruz naar de Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida met een AR-15, een semi-automatisch geweer. Daar schoot hij 14 studenten en 3 leerkrachten dood. 17 anderen geraakten gewond. De schietpartij in Parkland is nog altijd een van de dodelijkste “school shootings” in de Verenigde Staten.

Cruz verscheen in 2022 voor de rechter. Tijdens zijn proces getuigde de schutter dat hij specifiek voor 14 februari oftewel Valentijn had gekozen omdat niemand van hem hield. Daarom wilde hij Valentijnsdag voor alle studenten op de school verpesten. Cruz pleitte schuldig, maar de jury twijfelde lange tijd tussen een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf. Aangezien de jury geen unanieme beslissing haalde, kreeg hij levenslang.

Wapengeweld is een groeiend probleem in de Verenigde Staten. Sinds begin dit jaar vonden al bijna 400 schietpartijen plaats. Daarbij zijn scholen en universiteiten regelmatig een doelwit.