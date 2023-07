Stad Genk bepaalt vanaf 1 juli zelf het parkeerbeleid

De eerste stap is het gebruiken van verschillende kleurzones. De groene zone (Limburghal, Hooiplaats, Europalaan-Molenvijver) is de zone waar je gratis mag staan voor onbepaalde duur. De gele en rode zones liggen beide in het centrum en zijn betalend. In de rode zone mag je maximaal 90 minuten parkeren, de gele heeft niet zo’n limiet.