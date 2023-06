"Stranger things" en "Severance": welke series lopen nog vertraging op door Hollywoodstaking?

Meer dan 300 acteurs hebben aan hun vakbond, de Secreen Actors Guild, laten weten dat ze bereid zijn te staken. Ze vragen dat die niet akkoord gaat met een deal waar ze niet achter staan. Onder meer Meryl Streep, Ben Stiller, Jennifer Lawrence, Neil Patrick Harris en Amy Schumer hebben de brief ondertekend.

"We hebben het gevoel dat ons loon, onze ambacht, onze creatieve vrijheid en de kracht van onze vakbond allemaal zijn ondermijnd in het afgelopen decennium. We moeten dat omkeren", schrijven de acteurs in de brief die CNN kon inkijken.