Woonzorgcentrum in Leuven zoekt studenten om daar op kot te gaan: "Ja, kotfeestjes moeten kunnen"

Het Leuvense woonzorgcentrum Edouard Remy is op zoek naar drie studenten die volgend academiejaar bij hen op kot willen zitten. Geïnteresseerde studenten kunnen een praatje slaan met de bewoners in de binnentuin, televisie kijken of deelnemen aan allerlei activiteiten. 's Middags krijgen de studenten een gratis maaltijd aangeboden die ze samen met de bewoners kunnen opeten.

"Ze moeten geen zorgtaken of vrijwilligerswerk op zich nemen, maar we vragen wel een zeker engagement. Het is geen verplichting, maar het zou fijn zijn als bijvoorbeeld een student Lichamelijke Opvoeding eens een beweegactiviteit of een wandeling organiseert", vindt Bieke Verlinden (Vooruit), de voorzitter van Zorg Leuven.

De huurprijs voor een kot bedraagt 450 euro per maand, studenten met een beurs krijgen een sociale korting zoals dat bij de KU Leuven ook gebeurt. "Op een afdeling met 15 bewoners zijn er nog drie kamers die leeg staan. Die willen we daar graag voor gebruiken. De studenten wonen dus tussen de bewoners, maar krijgen wel een eigen, gemeenschappelijke keuken en badkamer. Er is ook een lavabo en toilet per kot voorzien", legt Verlinden uit. "We geloven dat dit een win-winsituatie is voor zowel de studenten als de bewoners. Ze hebben zoveel wijsheid, levensverhalen en vriendschap te bieden aan deze jongeren."