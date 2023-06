Huidkanker is snelst stijgende kanker in ons land: "Als kind vaak verbrand, het was niet cool om je altijd in te smeren"

Wat is huidkanker en wat zijn de verschillende soorten?

Huidkanker is een kwaadaardige tumor in de huid, vaak door blootstelling aan ultraviolette straling (UV). Er zijn drie types.

De minst frequente, maar potentieel agressiefste vorm is melanoom. Het is een gepigmenteerde vlek die groter wordt, van kleur verandert en/of onregelmatige randen krijgt. Het is de op 5 na meest vastgestelde kanker in Europa. Bij personen jonger dan 50 is het zelfs nummer 3. Het wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt, met als gevolg een zeer goede genezingskans met chirurgie. Voor de meer gevorderde stadia zijn er nieuwe behandelingsmogelijkheden zoals immunotherapie of doelgerichte therapie.

De andere twee zijn niet-melanoom. Ze omvatten ongeveer 90 procent van alle huidkankers. Basaalcelcarcinoom komt het meest voor. Het risico neemt toe met de leeftijd, maar het kan zich ook voordoen bij dertigers. De kanker zaait niet uit en is niet dodelijk, maar stopt niet met groeien en komt meestal voor in het gelaat.

Spinocellulair carcinoom is een kanker die vooral iets oudere mensen treft die veel tijd in de zon hebben doorgebracht. Experten verwachten dat deze kanker zowel in het aantal nieuwe gevallen als in sterfte de komende jaren sterk zal toenemen.