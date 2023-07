5 tips om je handbagage mee te nemen op het vliegtuig: "De algemene regels gelden niet altijd en overal"

In de meeste gevallen mag je maximum 2 stuks handbagage meenemen, namelijk een kleine rolkoffer of rugzak en 1 persoonlijk item, zoals je handtas, laptoptas of cameratas. Het is niet én, én, én.

Je mag ook niet zomaar eender welke rolkoffer of rugzak meenemen: je moet binnen bepaalde afmetingen blijven en er is ook een maximum gewicht. Vlieg je in business? Dan wordt er vaak een uitzondering gemaakt en mag je 3 stuks handbagage meenemen.