Toeristische sector in Limburg kijkt positief naar zomervakantie: mensen blijven kiezen voor dichtbijvakantie en boeken weer vroeger

Net zoals de voorbije jaren heeft Visit Limburg ook nu weer een bevraging gedaan bij de logiesuitbaters. En daaruit blijkt dat voor de maand juli bijna 60 procent van de logies al bezet is.

Na drie jaar coronapandemie blijft het toerisme dicht bij huis het goed doen. Voorzitter van Visit Limburg Igor Philtjens (Open VLD): "We zijn heel blij, ondanks dat het internationaal toerisme weer is aangetrokken, dat men toch blijft kiezen voor Limburg. Ik denk dat één van de redenen is dat hier veel troeven zijn, 365 dagen lang, en dat we hier niet als sardienen in een blik zitten."