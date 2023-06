Tot 8 jaar cel voor doorspelen van containerinformatie uit Antwerpse haven aan drugsmilieu 

De drie mannen hadden vaste tarieven voor hun opzoekingen. Als bleek dat de container niet geselecteerd werd voor een controle en op "groen" stond, vroegen ze 50.000 euro per opzoeking. De klant ging dan waarschijnlijk slagen in het uithalen van de cocaïne. Als de container wel gecontroleerd ging worden en dus op "rood" stond, bedroeg het tarief 25.000 euro per opzoeking. In zeven containers waarnaar de mannen opzoekingen hadden gedaan, werd cocaïne gevonden. In totaal trof de douane 4,4 ton cocaïne aan.